Ucraina: morta la donna incinta fotografata all’ospedale di Mariupol bombardato

E’ morta la donna incinta fotografata all’ospedale di Mariupol bombardato lo scorso 9 marzo. Lo scatto che la immortala è diventata una delle foto simbolo di quella tragedia. La donna fu fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare. Lo riportano i siti ucraini e Ap.

Ha partorito, invece, la sera del 10 marzo, dando alla luce una bambina, la blogger ucraina, Marianna Podgurskaya, fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie dell’ospedale di Mariupol.

Marianna, who was injured in an attack on a maternity hospital in #Mariupol , and her husband Yuri, holding their newborn daughter Veronica. 🥰I Wish to them happiness and safety. And soon peace. Congratulations #MariannaPodgurskaya pic.twitter.com/ecFNjLBt4G

Un raid aereo russo ha distrutto l’ospedale di Mariupol con reparti maternità e pediatrici lo scorso 9 marzo. A riferirlo su Facebook era il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, poi citato da Ukrinform, l’agenzia statale d’informazione dell’Ucraina, che mostrava in un video le immagini dei detriti.

“Attacco diretto delle truppe russe all’ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocità!”, aveva scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l’umanità”, ha scritto Zelensky. Il presidente ucraino aveva poi pubblicato un video della distruzione provocata dal raid russo denunciato da Kiev sull’ospedale di Mariupol.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

