Il quarto round di negoziati tra Ucraina e Russia è iniziato stamattina alle 11:20 (quasi due ore dopo l’orario diffuso a mezzo stampa, le 9:30). Lo ha annunciato postando una foto delle parti collegate da remoto, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e membro del team negoziale Mykhailo Podolyak.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022