Trovato a Istanbul un cadavere nel carrello di atterraggio di un aereo

Un corpo senza vita è stato trovato nel carrello di atterraggio di un aereo della Turkish Airlines atterrato ieri sera a Istanbul dopo essere partito da Amsterdam. Il cadavere è stato scoperto durante operazioni per la manutenzione di routine dopo che l’Airbus 330 della compagnia turca è atterrato nel principale aeroporto della città sul Bosforo nella tarda serata di ieri. Lo rende noto Sabah facendo sapere che è in corso un’inchiesta sull’accaduto mentre non è viene rivelato se il cadavere è stato identificato o meno.

Fonte: Ansa