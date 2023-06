Un elicottero militare con quattro persone a bordo è scomparso dagli schermi radar nel nord-ovest della Tunisia mercoledì sera. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Tunisi precisando che “l’elicottero stava effettuando un volo notturno nella regione di Cap Serrat (Bizerte). Tutte le risorse terrestri, marittime e aeree sono state mobilitate per effettuare le ricerche”.

Tunisia: elicottero militare caduto in mare, i morti salgono a 4

Sono quattro i soldati tunisini morti nello schianto in mare di un elicottero mercoledì sera nel nord-ovest della Tunisia. Lo ha annunciato il presidente tunisino Kais Saied, incontrando il ministro della Difesa Imed Memmiche, come ha reso noto la presidenza di Cartagine in un comunicato. Presentando le sue condoglianze alle famiglie, Saied ha indicato che è “necessario rinnovare l’equipaggiamento militare... perché se è vero che tali incidenti possono accadere in qualsiasi Paese, purtroppo si verificano spesso in Tunisia a causa del deterioramento di una serie di attrezzature”, si legge nella nota. In precedenza il ministero della Difesa aveva comunicato che erano stati recuperati due corpi.

Fonte: Ansa