Treno investe operai, Procura: “Gravi violazioni sulla sicurezza. Non si esclude il dolo”

Procura: "Palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari"

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti dopo l’incidente ferroviario a Brandizzo (Torino) dove un locomotore ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari.

Treno investe operai: Procura, gravi violazioni sicurezza

“Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell’incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone”. Così la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, sulle indagini relative all’incidente alla stazione di Brandizzo, nel Torinese, che nella notte tra mercoledì e ieri è costato la vita a cinque operai travolti da un treno in corsa. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Treno investe operai: Procura, accertamenti su sicurezza

“Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari”. Lo ha sottolineato la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione parlando dell’inchiesta sull’incidente di della notte tra mercoledì e ieri a Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai.

Fonte: Ansa