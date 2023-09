In lieve aumento il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia

14.866 nuovi casi positivi al Covid in più in una settimana. Il tasso di positività è di 10,5% con una variazione di +1,3% rispetto alla settimana precedente

Dall’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute emerge un lieve aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia. I tassi di occupazione ospedaliera rimangono stabili e in diminuzione nelle intensive.

Covid, Ministero: “Lieve aumento dei casi ma i ricoveri sono stabili”

Lieve aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia nell’ultima settimana (24-30 agosto) e rispetto alla settimana precedente, mentre la situazione negli ospedali non desta preoccupazione. Emerge dall’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute. “Nel periodo di riferimento e rispetto alla settimana precedente si osserva un leggero aumento dei nuovi casi di Covid-19, incremento atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa ad una maggiore circolazione virale”, spiega in una nota il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.

In questa fase, “nella quale è particolarmente importante osservare l’impatto della malattia sugli ospedali e la gravità clinica – rileva Vaia – si evidenzia che i tassi di occupazione ospedaliera rimangono sostanzialmente stabili, e, anzi, si registra una lieve diminuzione nelle terapie intensive”.

Nel dettaglio, nella settimana 24-30 agosto si registrano 14.866 nuovi casi positivi con una variazione di +28,1% rispetto alla settimana precedente (n: 11.606). Sono 65 i deceduti con una variazione di +47,7% rispetto alla settimana precedente (n: 44). Sono invece 142.118 i tamponi con una variazione di +12,6% rispetto alla settimana precedente (n: 126.215). Il tasso di positività è di 10,5% con una variazione di +1,3% rispetto alla settimana precedente (9,2%). Inoltre, dal report di Monitoraggio di Fase 3 risulta che il tasso di occupazione in area medica è pari al 2,7% con una variazione di +0,7% rispetto alla settimana precedente (2,0%). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece pari allo 0,4% con una variazione di -0,1% rispetto alla settimana precedente (0,5%).

Fonte: Ansa