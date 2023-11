La Russia non parteciperà all’esposizione universale di Osaka (in Giappone) del 2025. Il proprio ritiro dall’Expo a causa di una non meglio precisata “mancanza di una adeguata comunicazione con il comitato organizzatore”.

Osaka 2025: Russia annuncia che non parteciperà a prossimo Expo

La Russia ha annunciato il proprio ritiro dall’Expo 2025 di Osaka. La decisione è stata comunicata dal rappresentante di Mosca durante l’assemblea generale del Bureau international des expositions (Bie) a Parigi, spiegando che il proprio Paese ha deciso di astenersi dalla partecipazione “a causa della mancanza di una adeguata comunicazione con il comitato organizzatore”, senza fornire ulteriori dettagli sulla ragione del ritiro.

La scorsa settimana il governo giapponese aveva menzionato la possibilità che la Russia non partecipasse all’Expo se non avverranno dei cambiamenti nella congiuntura attuale con la guerra in Ucraina. La ministra responsabile dell’Expo, Hanako Jimi, aveva detto ai media locali che l’attuale corso degli eventi è in conflitto con il tema del prossimo Expo: “Progettare la società futura per le nostre vite”. L’annuncio di Mosca segue la decisione del Messico e dell’Estonia di non partecipare all’evento nel 2025 per ragioni economiche.

Fonte: Ansa