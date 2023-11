La guerra in Ucraina giunge al giorno 643. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l’Ucraina “è più vicina che mai all’Alleanza Atlantica”. Lo ha detto aprendo la ministeriale Esteri a Bruxelles sottolineando di aspettarsi che gli alleati ribadiscano il loro “sostegno” a Kiev. Al vertice Nato di Vilnius, gli alleati hanno concordato un programma di aiuti pluriennale per l’Ucraina.

Stoltenberg: “Ucraina più vicina che mai alla Nato”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l’Ucraina “è più vicina che mai all’Alleanza Atlantica” e che “continueremo a sostenerla nell’attuazione delle riforme necessarie nel suo percorso verso l’adesione”. “In Ucraina vediamo intensi combattimenti al fronte e attacchi coi droni alle città: dobbiamo prepararci a nuovi attacchi di questo tipo a maggiori combattimenti”, ha detto Stoltenberg aprendo la ministeriale Esteri a Bruxelles sottolineando di aspettarsi che gli alleati ribadiscano il loro “sostegno” a Kiev. “È nostro obbligo fornire le armi all’Ucraina perché vincano, la sfida ora è mantenere il livello di aiuto: sono fiducioso che gli Usa continuino a fare la loro parte perché è ciò che abbiamo concordato ed è nel loro interesse”, ha aggiunto.

Piano di aiuti

Al vertice Nato di Vilnius, gli alleati hanno concordato un programma di aiuti pluriennale per garantire la transizione dall’era sovietica agli standard atlantici, “nonché all’interoperabilità degli eserciti”. Gli alleati “hanno finora stanziato 500 milioni di euro per far fronte a necessità critiche tra cui carburante, attrezzature mediche e per lo sminamento”.

Fonte: Ansa