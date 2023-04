Rio: entra su un autobus con della benzina e lo incendia, grave un bimbo di 4 anni

Almeno cinque persone sono rimaste ferite ieri dopo che un uomo ha incendiato un autobus a Duque de Caxias, nell’hinterland di Rio de Janeiro. Lo riferisce la segreteria municipale alla Salute. L’uomo, di 39 anni, è salito a bordo con dei galloni contenenti un liquido infiammabile e ha poi appiccato il fuoco.

I feriti

La direzione dell’Ospedale municipale Dott. Moacyr Rodrigues do Carmo (Hmmrc) ha riferito che lo stesso criminale ha subito ustioni su oltre il 50% del corpo ed è in gravi condizioni. L’uomo è stato arrestato dalla polizia civile e successivamente portato in ospedale.

Un bambino di 4 anni è in gravissime condizioni. Dopo essere stato stabilizzato, il piccolo è stato trasferito all’Ospedale municipalizzato Adão Pereira Nunes (Hmapn) ed è stato indirizzato al centro chirurgico dell’unità. Due passeggeri sono stati calpestati mentre cercavano di uscire dal veicolo in fiamme, riportando abrasioni su tutto il corpo. Non si sa che cosa abbia motivato l’attacco, ha sottolineato Cnn Brasil.

Fonte: Ansa