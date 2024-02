Imbarcazione di migranti naufragata al largo delle coste di Panama

Un’imbarcazione che trasportava migranti è affondata al largo delle coste di Panama, nel Mar dei Caraibi. La notizia è stata diffusa dalla polizia di frontiera. Ancora non si conosce il numero esatto delle vittime: 4 corpi sono stati recuperati. I dispersi potrebbero essere otto.

Naufragio imbarcazione migranti al largo delle coste di Panama

Il Servizio nazionale delle frontiere (Senafront) di Panama è intervenuto per soccorrere un barcone che, a causa di cattive condizioni meteorologiche, è naufragato nella zona di Carreto, vicino alla frontiera colombiano-panamense, con un bilancio di quattro migranti morti e otto dispersi. L’imbarcazione, ha spiegato il Senafront in un comunicato, era partita dalla Colombia e si proponeva di sbarcare un numero imprecisato di migranti in una zona che permettesse loro di raggiungere la Selva di Darién, una giungla pericolosa porta di ingresso a Panama, per proseguire poi il viaggio verso gli Stati Uniti.

Pattuglie di soccorso sono state inviate nella zona del Darien a seguito di “informazioni ricevute sul ritrovamento di corpi senza vita di migranti”, ha spiegato la polizia di frontiera. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo 14 migranti, mentre hanno recuperato quattro cadaveri e continuano le ricerche di almeno otto persone considerate disperse. Alcuni dei migranti salvati, di cui non è stata resa nota la nazionalità, hanno confermato che il barcone si è capovolto a causa del maltempo e del mare agitato.

Fonte: Ansa