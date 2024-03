Come difendere i diritti dei consumatori

Da molti anni siamo impegnati nella difesa dei diritti dei consumatori. Operiamo per segnalare e contrastare raggiri e truffe nonché per favorire la trasparenza del mercato. Il compito dell’associazionismo in favore dei consumatori però, non è solo questo: è nostro compito intervenire anche per prevenire eventuali problematiche riguardanti i servizi, e i beni di mercato. A titolo di esempio, sul versante dell’energia elettrica, non operiamo solamente nell’ambito del controllo della correttezza delle bollette, ma anche per approfondire le dinamiche del settore oppure per capire cos’è necessario fare sul fronte delle fonti energetiche alternative, con l’obiettivo di favorire una produzione ecocompatibile e sostenibile.

La nostra funzione è quindi duplice: si difendono e si tutelano i consumatori e si indagano le dinamiche dei produttori sul mercato per meglio comprendere le risposte in termini di erogazione dei servizi. In questa opera di tutela però, è necessario ed imprescindibile intervenire sempre con grande autonomia: dalle forze politiche, dagli imprenditori e soprattutto non bisogna mai farsi finanziare da soggetti operanti sul mercato. In questo caso, altrimenti, si correrebbe il forte rischio del conflitto di interessi. Come sempre quindi, ci batteremo tutti i giorni con l’obiettivo di garantire i diritti di tutti e per un mercato trasparente in ogni settore.