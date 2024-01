E’ prevista per sabato 13 gennaio la messa in onda del nuovo progrmma di Rai Isoradio dal titolo “Sulle strade degli ultimi”: inclusione e dialogo che sarà curato da don Aldo Buonaiuto, da oltre venticinque anni impegnato in prima linea con la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi per assistere le donne vittime di violenza e di tratta anche in case rifugio.

Rai Isoradio: dal 13 gennaio in onda il programma “Sulle strade degli ultimi”

Due parole riassumono il senso del nuovo programma di Rai Isoradio dal titolo “Sulle strade degli ultimi”: inclusione e dialogo. In ogni puntata di questa nuova trasmissione, che andrà in onda alle 19.15 su Rai Isoradio a partire da sabato 13 gennaio, si parlerà di persone che vivono o hanno vissuto momenti difficili, con testimonianze di chi spesso si trova ai margini della società. Il nuovo programma è curato da don Aldo Bonaiuto, da oltre venticinque anni impegnato in prima linea con la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi per assistere le donne vittime di violenza e di tratta anche in case rifugio. “Abbiamo scelto questo titolo – precisa don Aldo Buonaiuto – perchè vogliamo fare un viaggio sulle strade degli ultimi. Gli ultimi sono tutte le persone che incontriamo per strada o sotto i portici delle grandi città. Sono i fratelli e le sorelle che cercano una parola di conforto, di amicizia. Oggi più che mai abbiamo bisogno di essere ascoltati, degli sguardi, degli abbracci. Non bastano le chat. C’è una grande solitudine nella nostra società. Per aiutare gli ultimi, bisogna sentirsi ultimi“. Non mancherà anche la musica che accompagnerà il viaggio di questo nuovo programma. In ogni puntata si andrà alla scoperta di gruppi musicali nazionali ed internazionali. “Sarà un racconto radiofonico di respiro sociale – sottolinea la direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro – un racconto ricco di testimonianze che toccheranno il cuore affrontando temi delicati quali la tratta delle donne, il disagio giovanile, il dramma di chi deve fuggire dal proprio Paese. Ogni settimana una nuova strada da percorrere con i nostri radioascoltatori“.

Fonte Agi