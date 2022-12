Quarto d’Asti, villetta crolla per fuga di gas: 3 feriti gravi

Crollo in un’abitazione a Quarto d’Asti. I feriti sono tre. L’esplosione dovuta una fuga di gas. Lo scorso 21 ottobre era crollata, sempre per una fuga di gas, un’abitazione nel Leccese, ferendo l’anziana che vi abitava.

🔴 Crollo abitazione a Quarto Inferiore (AT), i #vigilidelfuoco hanno concluso le operazioni di soccorso: estratto dalle macerie anche un cane in buone condizioni. Squadre impegnate nella messa in sicurezza dell’area [#21dicembre 8:30] pic.twitter.com/6WhLF6jRdT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 21, 2022

Crolla una villetta per fuga di gas: 3 feriti

Sono tre i feriti nell’esplosione, dovuta a una fuga di gas, che si è verificata ieri in una villetta a Quarto d’Asti. Le loro condizioni sono considerate gravi. Sono tutti in ospedale ad Asti. Si tratta di un uomo di 73 anni, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie, del figlio di 42 anni e di un idraulico che si trovava nella villetta al momento dell’esplosione. In casa era presente anche la moglie del settantatreenne, che si trovava in una stanza non interessata dal crollo.

Fonte:Â Ansa