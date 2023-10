Protezione civile: “Nessuna segnalazione di danni per lo sciame sismico”

Non ci sarebbero stati danni a cose o persone dal terremoto 4.0 che si è verificato ieri notte, alle 22:08, con epicentro nei Campi Flegrei. La cittadinanza di Pozzuoli ha passato un’altra notte fuori casa e ora ha paura: quella di ieri sera è la scossa più forte degli ultimi 80 anni dopo quella di magnitudo 4.2 avvenuta solo lo scorso 27 settembre.

Protezione civile, nessuna segnalazione danni per sciame sismico

“Dalle ore 22:08 del 2 ottobre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 4.0. In seguito all’evento la Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”. Lo comunica il dipartimento della Protezione civile.

Terremoto, i cittadini di Pozzuoli: “Diteci la verità”

Non solo paura, ma anche esasperazione mista a rabbia, tra la gente di Pozzuoli che si trova in strada dopo la scossa di terremoto che in serata ha scosso questo comune dei Campi Flegrei. “Non ci dicono la verità”, afferma una donna, sostenendo che la stima di magnitudo 4.0 sia sottostimata. “Mi sembrava che casa crollasse”, dice un altro. Ed anche su Facebook, nel profilo del Comune e del sindaco Gigi Manzoni, ci sono commenti da cui traspare lo scoramento e l’ansia di persone che sono alle prese ormai da molto tempo con un interminabile sciame sismico. Proprio oggi in Regione si è tenuta una riunione sugli eventi sismici che stanno interessando la zona dei Campi Flegrei, con il governatore Vincenzo De Luca, per fare in particolare una verifica sui piani già esistenti sul fronte dei trasporti e della sanità.

Terremoto: Rfi, circolazione nel Nodo Napoli in graduale ripresa

Sta riprendendo gradualmente la circolazione ferroviaria, sospesa in via precauzionale nel Nodo di Napoli dalle 22:32 di ieri sera, a seguito della scossa di terremoto registrata nell’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento – spiega Rfi in una nota – si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico.

