Prima esecuzione capitale in Georgia dal 2020

In Georgia (Usa) è stata eseguita la prima esecuzione capitale dal 2020. Un uomo, condannato nel 1996 per aver rapito, violentato e ucciso la ex compagna, è stato giustiziato mediante iniezione letale in una prigione di Jackson, ad Atlanta.Questa è stata la terza esecuzione negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno.

Usa: giustiziato un 59enne, prima esecuzione dal 2020 in Georgia

Nello stato americano della Georgia è stata eseguita la prima esecuzione dal 2020: quella di un condannato nel 1996 alla pena di morte per aver rapito, violentato e poi ucciso la sua ex compagna. Willie James Pye, 59 anni, è stato giustiziato alle 23:03 di mercoledì ora locale mediante iniezione letale in una prigione di Jackson, a sudest di Atlanta, capitale dello stato americano sudorientale. Pye non ha rilasciato dichiarazioni prima della sua morte ma ha acconsentito a un’ultima preghiera, ha affermato in una nota il Dipartimento penitenziario della Georgia. Si tratta della terza esecuzione dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti.

Fonte: Ansa