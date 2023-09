Borrell denuncia l’Iran: “Detiene illegalmente un diplomatico svedese da 500 giorni”

"E' detenuto illegalmente in carcere in Iran da 500 giorni", ha detto Borrell che sarà in Georgia il prossimo 7 e 8 settembre

L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, a margine del Consiglio informale sviluppo a Cadice ha confermato il caso della detenzione in Iran di Johan Floderus, cittadino svedese impiegato nel servizio diplomatico dell’Ue. “E’ detenuto illegalmente in carcere da 500 giorni. Io, tutto il mio team, a tutti i livelli, in coordinamento con le autorità svedesi, stiamo facendo pressing sulle autorità iraniane perché lo liberino. Porremo il tema ad ogni consesso internazionale. Stiamo lavorando e lavoreremo per il suo rilascio. Non ci fermeremo finché non sarò libero”, ha sottolineato Borrell.

Borrell il 7-8/9 in Georgia, prima volta da Alto Rappresentante Ue

L’Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell si recherà in Georgia il 7-8 settembre. La sua prima visita ufficiale nel Paese nell’attuale veste offrirà l’opportunità di discutere i progressi del percorso di integrazione europea della Georgia e di scambiare opinioni su questioni più ampie di politica estera e regionale. Lo comunica il Servizio di Azione esterna dell’Ue. Durante la visita, l’Alto rappresentante sarà ricevuto da Salome Zourabichvili, Presidente della Georgia e anche il Primo Ministro della Georgia Irakli Garibashvili. Dopo l’incontro con il Primo Ministro, si terrà una conferenza stampa congiunta. Avrà inoltre un incontro con Ilia Darchiashvili, Ministro degli Affari esteri georgiano. Durante la sua visita, l’Alto Rappresentante celebrerà i 15 anni di presenza dell’Eumm (la Missione di vigilanza Ue) in Georgia, a testimonianza dell’impegno per la sicurezza del Paese e la risoluzione pacifica dei conflitti.

Fonte: Ansa