Orso avvistato in un bosco vicino Sonego, sulle Prealpi trevigiane

Un orso bruno è stato avvistato a fine maggio in Veneto, sulle Prealpi trevigiane, ed è stato ritratto da una foto-trappola sopra l'abitato di Sonego, a Treviso

Un orso bruno è stato avvistato a fine maggio in Veneto, sulle Prealpi trevigiane, ed è stato ritratto da una foto-trappola sopra l’abitato di Sonego, nel comune di Fregona (Treviso). La notizia è riportata oggi da il Gazzettino, che pubblica le fotografie del plantigrado.

L’avvistamento

L’avvistamento risale al 27 maggio scorso, poco prima delle ore 19.00, sul sentiero che sale al monte Pizzoc. Su un terreno privato, lontano dalle case, l’orso è stato visto muoversi tra la vegetazione, fermarsi e annusare il suolo, forse alla ricerca di cibo, per poco tempo, quindi è uscito dall’inquadratura dell’apparecchio rilevatore. La scoperta è stata fatta dai cacciatori del Comprensorio alpino 34 di Fregona, che utilizzano l’apparecchio per la caccia al cinghiale, e che hanno informato il sindaco Patrizio Chies. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Vittorio Veneto (Treviso) e i servizi forestali regionali, per controlli che sono proseguiti fino a ieri. L’orso ha fatto perdere le proprie tracce.

Fonte: Ansa