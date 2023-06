Ucraina: preoccupazione cinese per i danni alla diga di Kakhovka

Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Wang Wenbin ha espresso seria preoccupazione sugli impatti umanitari per i danni riportati alla centrale idroelettrica ucraina di Kakhovka.

Le dichiarazioni cinesi

La Cina esprime “seria preoccupazione per i danni alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka” a causa degli “impatti umanitari, economici ed ecologici che ne derivano”. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, commentando la vicenda, ha affermato che Pechino chiede “a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario e di fare tutto il possibile per proteggere la sicurezza dei civili e delle strutture civili”.

La posizione della Cina

La posizione della Cina sulla crisi ucraina “è sempre stata chiara” e l’auspicio è che “tutte le parti si impegnino per una soluzione politica e un allentamento delle tensioni“.

Fonte: Ansa