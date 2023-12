Panama: record di migranti entrati nel paese

Il governo di Panama ha dichiarato che, oltre mezzo milione di migranti diretti negli Stati Uniti, ha attraversato la giungla del Darien.

Il record

Un record di oltre mezzo milione di migranti diretti negli Stati Uniti ha attraversato la pericolosa giungla del Darien dalla Colombia a Panama finora quest’anno. Lo ha detto il governo di Panama. Il numero è stato il doppio di quello del 2022, quando circa 248.000 persone hanno intrapreso l’arduo viaggio, ha detto all’AFP il ministro della Sicurezza Juan Manuel Pino.

I pericoli

Lungo il viaggio, i migranti spinti dalla possibilità di una vita migliore incontrano animali selvaggi, attraversano una fitta giungla e pericolosi fiumi, si imbattono in bande criminali che derubano o chiedono denaro per guidarli attraverso la giungla. Nonostante i pericoli, il Darien Gap, lungo 265 chilometri, è diventato un corridoio chiave per i migranti diretti in Usa dal Sud America attraverso l’America Centrale e il Messico. La maggior parte sono venezuelani, ma ci sono anche ecuadoriani, haitiani, cinesi, vietnamiti, afghani e persone provenienti da paesi africani. Il flusso è così grande che Panama, con l’aiuto delle organizzazioni internazionali, ha creato centri di aiuto per i migranti in diverse parti del paese. Nel 2008 soltanto 28 persone sono entrate a Panama attraverso il Darien.

Fonte: Ansa