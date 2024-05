Napoli: nuova scossa 3.4 nella zona dei Campi Flegrei

Non accenna a placarsi la scia di scosse, anche forti, nell'area dei Campi Flegrei. Decine di famiglie e l'intero carcere femminile di Pozzuoli sono stati evacuati per precauzione

Non si ferma lo sciame sismico e le scosse che da giorni caratterizzano l’area dei Campi Flegrei, nel Napoletano. La scossa più forte, di magnitudo 4.4, è stata registrata lo scorso 20 maggio. Stamane una di magnitudo 3.4 che ha impaurito la popolazione, alla seconda notte in strada, ma sembra senza provocare ulteriori danni.

Scossa terremoto di magnitudo 3.4 nella zona Campi Flegrei

Scossa di terremoto alle 8,28 nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 3.4 registrata dall’Ingv ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo.

Quella appena trascorsa è la seconda notte in strada per decine di persone evacuate dopo la forte scossa e lo sciame che ne è seguito lunedì sera. In totale sono 46 le famiglie che sono state sgomberate da 27 stabili. Nella giornata di ieri è stato anche evacuato il carcere femminile di Pozzuoli dove si trovavano 138 detenuti. Sulla situazione dei Campi Flegrei è in programma oggi a Roma un vertice interministeriale presieduto dalla premier Giorgia Meloni.

Fonte: Ansa