Morto a 59 anni Coolio, il rapper di “Gangsta’s Paradise”

Il rapper americano Coolio è morto a Los Angeles all’età di 59 anni. Lo ha reso noto il suo manager, Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso.

Il rapper, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua da un suo amico mercoledì pomeriggio.

La carriera di Coolio

Il musicista – vincitore di un Grammy – era diventato famoso a livello planetario per il suo successo “Gangsta’s Paradise” del 1995, colonna sonora del film Dangerous minds con protagonista Michelle Pfeiffer. Coolio ha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli Anni 80, ma è diventato famoso nel 1995 con la colonna sonora del film “Pensieri pericolosi”.

È stato premiato come miglior performance rap solista per questo brano alla cerimonia dei Grammy Awards dell’anno successivo. Con un gancio ripreso dal brano “Pastime Paradise” di Stevie Wonder del 1976, la canzone ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 Paesi e diventando il brano numero uno di Billboard nel 1995.

Coolio, the Grammy-winning rapper, producer and actor best known for his 1995 hit “Gangsta’s Paradise,” has died. He was 59.https://t.co/SvyUj9qX2d pic.twitter.com/Lbi80ablSO — Variety (@Variety) September 29, 2022

Decine i messaggi di cordoglio da parte di altri rappers, come Ice Cube, e personalità dello spettacolo e di comuni fans sotto il suo ultimo post, datato 22 settembre.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi — Ice Cube (@icecube) September 29, 2022

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.