Svezia: “Quarta falla nel Nord Stream, tre le esplosioni”

Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2. Lo afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione, riferiscono i quotidiani svedesi.

La Svezia denuncia la quarta falla nel Nord Stream

La guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona, è stato spiegato. “La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine”, ha detto Jenny Larsson, funzionario della guardia costiera riportato da Ansa. L’autorità non è stata in grado di confermare le notizie riportate dai media svedesi, secondo le quali la nuova perdita riguarderebbe il gasdotto Nord Stream 2.

Finora la Svezia aveva segnalato una perdita sul Nord Stream 1 a nord-est dell’isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul Nord Stream 2 a sud-est dell’isola e di un’altra a nord-est sul Nord Stream 1. Le grandi perdite stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il momento impossibile l’ispezione delle strutture. Non è ancora chiaro chi abbai attaccato il gasdotto, benché è ormai abbastanza palese che si tratti di un sabotaggio.

L'osservatorio sismico svedese ha rilevato due forti esplosioni nel Baltico. Sono stati danneggiati gravemente i #northstream. Germania, Danimarca e #Russia hanno tutte indicato al sabotaggio volontario dei gasdotti. Il video è delle forze armate norvegesi #war #gas pic.twitter.com/etdTYFnYdb — Mattia Fonzi (@mattiafonzi) September 27, 2022

Kiev: “Missili sulle case a Dnipro, ucciso un bambino”

Intanto, non si ferma l’offensiva russa in Ucraina. Missili russi hanno colpito nella notte un’area residenziale della città orientale di Dnipro: tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi, cinque i feriti. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valenyn Reznichenko, citato da Ukrinform.

“I russi hanno colpito Dnipro con missili nella notte, prendendo di mira aree residenziali. Al momento sono stati segnalati tre civili uccisi, tra cui un bambino. In cinque sono stati feriti, tra cui una ragazza di 12 anni”, ha scritto Reznichenko. “I soccorritori stanno rimuovendo le macerie dove potrebbero esserci altre persone”.

