Milano: ragazza di 25 anni trovata morta all’università Iulm

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un bagno dell’università Iulm a Milano, davanti alla fermata Romolo della metropolitana nella zona sud della città.

Secondo le prime, frammentarie informazioni – scrive Repubblica – il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stata trovata una sciarpa attorno al collo. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta, compreso quella del gesto volontario.

Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stato trovato all’interno della struttura. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, e il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri per le indagini.

Fonte: Ansa