E’ ritenuta responsabile di almeno 50 reati, tra i quali figurano furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, messi a segno negli ultimi quattro mesi a Livorno. Per tali motivi, una livornese 36enne è stata arrestata stamane dai carabinieri.

Livorno: arrestata donna accusata di oltre 50 reati tra furti e ricettazioni

Una donna di 36 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale livornese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto spiegato in una nota dell’Arma, l’indagata, livornese, viene descritta come “avvezza a commettere delitti contro il patrimonio”, “del tutto fuori controllo”, e che manifesta “spregiudicatezza ed assoluta mancanza di remore”.

Il provento complessivo dei reati contestati ammonta a circa 10.000 euro, spesi, si spiega, “sia per il sostentamento” sia per “ricariche per siti di gioco, lotterie e sigarette”. Le indagini, condotte dai militari e coordinate dalla procura livornese, avrebbero “consentito di ricostruire le diverse modalità di azione poste in essere dalla donna, la quale avrebbe colpito, dopo averli distratti, dipendenti e titolari di negozi, supermercati, ristoranti ed uffici, oltre ad una rivendita di beneficenza in una parrocchia e una terapista di un reparto pediatrico dell’ospedale. In alcuni casi, l’arrestata avrebbe utilizzato numerose carte di pagamento oggetto di furto per effettuare tempestivamente prelievi e spese varie”.

Fonte: Ansa