Locomotore prende fuoco, operaio muore nella stazione sotterranea di Sanremo

Ancora una tragedia sul lavoro. Questa volta in Liguria. Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) è morto stanotte nella stazione sotterranea di Sanremo (in provincia di Imperia).

L’uomo era alla guida del locomotore di un treno-cantiere che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

La dinamica della tragedia

Nello specifico, l’operaio era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia.

Verso l’una, in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo, il locomotore del treno cantiere di cui era alla guida, probabilmente a causa di un guasto, ha avuto un principio d’incendio. Per l’operaio non c’è stato scampo.

L’incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale sanitario e tecnici di Rfi. Trenitalia sta approntando servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia in attesa della riattivazione della linea.

Rfi ha espresso il proprio cordoglio per la vittima dell’incidente, le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti.

