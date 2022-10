Missili su Zaporizhzhia, almeno 15 esplosioni nella notte: colpiti scuole e ospedali

La guerra in Ucraina giunge al 230esimo giorno. È salito nel corso delle ore a 14 morti e 89 feriti il bilancio della pioggia di missili russi caduti ieri su Kiev e altre città ucraine. È la risposta di Putin all’attacco al ponte di Crimea

Ucraina: nuovo raid russo su Zaporizhzhia nella notte

Nella notte almeno 15 esplosioni sono state segnalate a Zaporizhzhia: colpito anche un edificio residenziale. Le forze russe hanno attaccato di nuovo la città dell’Ucraina meridionale. Lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksandr Starukh. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Mosca ha preso di mira un sito infrastrutturale.

“Almeno 15 esplosioni hanno scosso la città di Zaporizhzhia nella notte tra lunedì e martedì”, ha scritto in un tweet la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzheppar, sottolineando che sono stati presi di mira “un istituto scolastico, un istituto medico ed edifici residenziali”.

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022

Allerta aerea in tutta l’Ucraina

Questa mattina sono state emesse allerte aeree in tutte le regioni dell’Ucraina, mentre i cittadini si stavano preparando a uscire dalle loro case per recarsi al lavoro o a scuola. I primi segnali di potenziali pericoli sono giunti dalla regione di Vinnytsia verso le 7 ora locale (le 6 in Italia), ma gli avvisi di si sono poi uditi a Kiev circa un’ora dopo e anche nella regione di Leopoli. Dopo l’attacco missilistico condotto ieri dalla Russia, lo stato di allerta resta quindi molto elevato in tutto il Paese.

Russia, ambasciatore Antonov: “Usa e alleati vicini a linea rossa”

Gli Stati Uniti e i loro alleati si sono avvicinati alla linea rossa stabilita dalla Russia, continuando a fornire armi all’Ucraina: lo ha affermato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, citato dalla Ria Novosti. “Chiediamo agli Stati Uniti e ai loro alleati di non oltrepassare la linea rossa a cui si sono avvicinati. Smettete di pompare il regime” di Kiev “con armi letali”.

Il vice ministro degli Esteri russo: “Pericolo escalation”

“Il conflitto diretto con gli Stati Uniti e la Nato non è nell’interesse di Mosca, ma la Russia risponderà al crescente coinvolgimento dell’Occidente nel conflitto ucraino”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. “La Russia sarà costretta ad adottare contromisure adeguate, comprese quelle di natura asimmetrica”, ha sottolineato Ryabkov.

Zelensky: “Non ci faremo intimidire”

“L’Ucraina non si farà intimidire e ora siamo solo più uniti. I terroristi vanno neutralizzati. Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video messaggio, diffuso sui social.

L’Ucraina “non può essere intimidita, sarà ancora più unita”, ha rimarcato il presidente affermando che il Paese “è convinto ancora di più che i terroristi russi devono essere neutralizzati. Gli occupanti non riescono a opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore. Bene, rendiamo il campo di battaglia ancor più doloroso per il nemico. E ripristineremo tutto ciò che è stato distrutto”.

il presidente ucraino ha avuto un colloquio col suo omologo americano Joe Biden. “La difesa aerea è attualmente la priorità numero uno nella cooperazione in materia di difesa fra Ucraina e Stati Uniti. Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il sostegno per la nostra risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”, ha detto Zelensky.

Gli Stati Uniti “invieranno nuovi pacchetti di armi all’Ucraina nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare Kiev a difendersi per tutto il tempo necessario”, ha risposto all’appello il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby.

Ucraina: oggi il vertice virtuale del G7

Si terrà oggi alle 14 il vertice virtuale del G7 sull’Ucraina. Lo comunica la Casa Bianca nella nota sul programma della giornata del presidente americano Joe Biden. Nel comunicato si ricorda che al summit parteciperà anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky

