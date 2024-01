Il mese di dicembre vede toccato un nuovo record di occupazione in Italia. Superato quello di novembre che segnava un forte rialzo per le donne e per gli over 50. Lo certifica Istat diffondendo i dati provvisori.

Istat: “A dicembre 2023 nuovo record di occupati”

Nuovo record di occupati a dicembre 2023: il numero risulta pari a 23 milioni 754mila ed è in complesso superiore a quello di dicembre 2022 di 456mila unità, come sintesi dell’incremento di 418mila dipendenti permanenti e 42mila autonomi a fronte della diminuzione di 5mila dipendenti a termine. Lo comunica l’Istat diffondendo i dati provvisori. Il tasso di occupazione sale al 61,9%, mentre quello di disoccupazione totale scende al 7,2% (-0,2 punti rispetto a novembre) e quello giovanile al 20,1% (-0,4 punti). Il tasso totale è al livello più basso da dicembre 2008 (quando era al 6,9%), per i giovani da luglio 2007 (19,4%).

Fonte: Ansa