A a novembre 2023 gli occupati in Italia hanno raggiunto il livello record di 23 milioni 743mila; forte rialzo per le donne e per gli over 50: sono i dati Istat

Il lavoro femminile supera i 10 milioni, mentre i lavoratori over 50 sfiorano i 9,6 milioni. E’ boom occupazione in Italia: a novembre 2023 gli occupati raggiungono il livello record di 23 milioni 743mila. Lo certifica Istat nel rapporto “Occupati e Disoccupati Novembre 2023”.

Istat: “Record per occupazione femminile e over 50”

A novembre 2023 gli occupati raggiungono il livello record di 23 milioni 743mila con una crescita consistente soprattutto dei lavoratori over 50 che sfiorano quota 9,6 milioni (9 milioni 596mila) con un aumento di 27mila unità rispetto a ottobre e di 477mila rispetto a novembre 2022 . Lo rileva l’Istat. Gli occupati in questa fascia di età raggiungono il livello record dall’inizio delle serie storiche e sono a novembre il 40,42% del totale degli occupati. Anche le donne raggiungono il livello record delle occupate con 10 milioni 49mila unità. Registrano un aumento di 24mila unità su ottobre (a fronte dei 7mila in più per gli uomini) e di 258mila in più su novembre 2022 (+263mila per i maschi). Anche il tasso di occupazione per le donne tra i 15 e i 64 anni è record al 52,9% (era al 52,8% a ottobre).

Fonte: Ansa