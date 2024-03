Sono quasi 6 milioni le famiglie che in Italia hanno ricevuto l’assegno unico e universale per i figli a carico. La spesa per lo Stato è stata di oltre 1500 milioni di Euro. Lo rileva l’Inps, evidenziando che l’importo medio dell’assegno per ogni figlio è stato di 169 euro. L’assegno viene erogato direttamente a tutte le famiglie che ne hanno diritto.

Inps: a gennaio assegno unico a 5,9 milioni di famiglie

A gennaio 2024 hanno ricevuto l’assegno unico e universale per i figli a carico 5.925.153 famiglie per 9.405.684 figli. Lo rileva l’Inps, sottolineando che la spesa nel mese è stata di 1.588,7 milioni di euro. Nell’interno 2023 per la misura sono stati spesi 18.035,5 milioni.

L’importo medio per famiglia richiedente a gennaio 2024 è stato di 268 euro mentre l’importo medio dell’assegno per ogni figlio è stato di 169 euro. Per le 452.589 famiglie con tre figli che a gennaio hanno avuto l’assegno l’importo medio è stato di 634 euro mentre per le 72.997 famiglie con quattro figli l’assegno arrivato nel mese è stato in media di 1.100 euro.

Gli importi sono in relazione al reddito oltre che al numero di figli. Per le fasce di Isee fino a 17.090,61 euro hanno ricevuto il beneficio a gennaio 2024 4.959.175 milioni di figli per una media di 218 euro a figlio. Per la fascia successiva (da 17.090,62 a 22.787,48 euro) il beneficio è stato erogato per 1.019.033 di figli con una media di 199 euro a figlio. Per la fascia Isee tra 22.787,49 e 28.484,35 euro i figli per i quali è stato erogato l’assegno sono 666.166 per 165 euro medi a figlio.

L’assegno ISEE e figli disabili

Per la classe di Isee superiore a 45.574,96 euro i figli per i quali è stato ricevuto l’assegno a gennaio sono 213.832 per 52 euro medi. Le famiglie che non hanno presentato l’Isee hanno ricevuto l’assegno per 1.750.704 figli e un importo medio di 56 euro a figlio nel mese. I figli disabili per i quali è stato pagato l’assegno sono 426.339 per un importo medio nel mese di 250 euro. I figli minorenni per i quali è stato ricevuto l’assegno sono 8.106.194 (181 euro l’assegno medio), quelli tra i 18 e i 20 anni sono 1.175.374 (88 euro l’assegno medio) e quelli maggiori di 20 anni 124.116 (154 euro l’assegno medio). Da gennaio non c’è più la separazione tra famiglie senza reddito di cittadinanza (che dovevano fare la domanda di AUU) e quelle con il reddito di cittadinanza (che lo ricevevano nel beneficio) poiché la misura contro la povertà è stata sostituita dall’Assegno di inclusione. L’assegno unico viene erogato direttamente a tutte le famiglie che ne hanno diritto.

Fonte: Ansa