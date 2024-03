Haiti sta “scivolando pericolosamente verso la guerra civile” a causa del controllo sempre più stringente del territorio da parte delle bande criminali, che non lesinano rapimenti di civili e religiosi. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale di Haiti Max Leroy Mésidor.

“Le forze di polizia haitiane sono impotenti contro le bande ben armate che sono diventate un esercito organizzato”, ha evidenziato il presule. Intanto, il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha accettato di lasciare il suo incarico.

Conferenza episcopale Haiti, Paese verso la guerra civile

Il presidente della Conferenza episcopale di Haiti Max Leroy Mésidor ha affermato che il Paese caraibico sta scivolando “pericolosamente verso la guerra civile” a causa del controllo sempre più stringente del territorio da parte delle bande criminali e la sicurezza in rapido peggioramento. “Le forze di polizia haitiane sono impotenti contro le bande ben armate che sono diventate un esercito organizzato”, ha scritto in un comunicato.

L’arcivescovo di Port-au-Prince ha anche denunciato che la Chiesa cattolica è diventata uno degli obiettivi per i rapimenti a scopo di riscatto, sottolineando che la vita è diventata estremamente pericolosa per i vescovi haitiani, soprattutto nelle zone controllate dalle bande criminali, come la capitale Port-au-Prince. “Non posso visitare i due terzi della mia diocesi perché le strade sono bloccate”, afferma, aggiungendo che nonostante le difficoltà e i pericoli la Chiesa haitiana continua la sua opera mostrando grande resistenza. “La nostra gente vuole vivere e la missione principale della Chiesa ad Haiti è mantenere viva la speranza. Non è facile ma cerchiamo di lavorare perché dobbiamo portare la nostra croce e seguire Cristo, soprattutto in questo tempo di Quaresima”, ha concluso.

Fonte: Ansa