Inail: “1,5 miliardi nel 2024 contro gli infortuni sul lavoro”

Inail: "Il bilancio 2024 porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro"

Più risorse per la riduzione degli infortuni sul lavoro, anche con un raddoppio degli sconti sul premio per le aziende. Lo evidenzia il direttore generale dell’Inal, Andrea Tardiola: “oltre a confermare lo stanziamento da 500 milioni di euro per la prossima edizione del bando Isi, il bilancio 2024 porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione”.

Più risorse per la riduzione degli infortuni sul lavoro, anche con un raddoppio degli sconti sul premio per le aziende: gli investimenti in salute e sicurezza il prossimo anno potrebbero superare il miliardo e mezzo. È quanto indicato dall’Inail nel corso della conferenza stampa dopo l’ok al bilancio di previsione 2024, con la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Tra le iniziative, il nuovo bando Isi, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, da 508 milioni, di finanziamento alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Si tratta dell’importo più alto stanziato nelle 14 edizioni.

Il bilancio 2024, ha evidenziato il direttore generale dell’Inal, Andrea Tardiola, “oltre a confermare lo stanziamento da 500 milioni di euro per la prossima edizione del bando Isi, porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione. Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”.

Calderone: “Un provvedimento che sarà assolutamente assunto”

Positivo il riscontro da parte della ministra del Lavoro, Marina Calderone: si tratta di “un provvedimento che sarà assolutamente assunto”, ha detto. Con riferimento alle politiche dell’Istituto per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il presidente del Civ, Guglielmo Loy, ha evidenziato come nel bilancio di previsione siano “presenti, in modo ormai strutturale, risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico, che potranno essere incrementate nel corso del 2024”. Altrettanto importante, inoltre, è “l’investimento in formazione destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro”.

Fonte: Ansa