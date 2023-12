E’ previsto per il 29 dicembre, intorno alle 19, il voto finale sulla Manovra 2024. Dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio è emerso che il governo non porrà la fiducia.

Manovra: il governo non porrà la fiducia

Il governo non porrà la fiducia alla Camera sulla Manovra. Emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio a fronte della annunciata presentazione da parte dell’opposizione di un numero limitato di emendamenti. La manovra approderà a Montecitorio in commissione il 22 dicembre per essere esaminata il 27. Il 28 dicembre sarà in Aula e il voto finale sarà il 29 dicembre intorno alle 19, preceduto da dichiarazioni di voto in diretta tv dalle 17. “Abbiamo raggiunto con l’opposizione un buon accordo: hanno chiesto di non porre la fiducia a fronte della garanzia di una discussione ordinata e regolata su alcuni emendamenti ed ordini del giorno”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Gli emendamenti che verrebbero presentati dall’opposizione dovrebbero essere una sessantina.

Fonte Ansa