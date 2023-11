Hamas rivendica l’attentato. Israele: “Tregua violata”

Hamas ha rivendicato l’attentato alla fermata del tram a Gerusalemme e invoca un’escalation della resistenza contro Israele. Le vittime dell’attentato sono due ragazze di 16 e 24 anni e un uomo di 73 anni. La donna era incinta. Scontri in altre parti di Israele con vittime. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ha affermato che Hamas ha violato il cessate il fuoco. Netanyahu rimarca a Blinken: “Abbiamo giurato di eliminare Hamas”.

Hamas rivendica l’attentato a Gerusalemme

Hamas rivendica in un comunicato l’attacco a Gerusalemme che ha ucciso tre israeliani. Le vittime dell’attentato sono due ragazze di 16 e 24 anni e un uomo di 73 anni, identificato nel rabbino Elimelech Waserman. La vittima 24enne, Livia Dickman, 24 anni, uccisa questa mattina nell’attentato a Gerusalemme, era incinta. Lo riporta Ynet.

Con l’attentato Hamas ha violato la tregua

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha affermato che la rivendicazione da parte di Hamas dell’attacco terroristico di oggi a Gerusalemme, in cui sono morti tre civili, significa é stato violato il cessate il fuoco. “Con una mano Hamas firma il cessate il fuoco, con l’altra manda i terroristi a uccidere gli ebrei a Gerusalemme”, ha detto il ministro citato da The Times of Israel. “Questo non è un cessate il fuoco, ma piuttosto una continuazione della concezione di contenimento degli attacchi terroristici e di concessione che ci ha portato all’uccisione di persone, che dà a Sinwar, leader di Hamas a Gaza, la speranza di poter uscire da questo conflitto prendendo il sopravvento”, ha continuato, “dobbiamo smettere di fare accordi con il diavolo e tornare immediatamente alla lotta, con rara forza”.

Hamas invoca un’escalation della resistenza contro Israele

Hamas invoca “un’escalation della resistenza” contro Israele nel comunicato con il quale rivendica la responsabilità dell’attentato a Gerusalemme. “Questa operazione è una risposta naturale ai crimini senza precedenti dell’occupante nella Striscia di Gaza e contro i bambini a Jenin”, si legge nella nota della fazione islamica palestinese.

Auto travolge israeliani nella valle del Giordano, feriti

Un’automobile ha travolto alcuni israeliani nella zona di Beqaot, nella valle del Giordano, ferendo alcuni israeliani. Lo riferiscono i media secondo cui potrebbe trattarsi di un attentato. Il conducente, presumibilmente un palestinese, è stato “neutralizzato”, ha riferito la radio pubblica Kan. L’esercito è accorso sul posto.

Netanyahu a Blinken: ‘Abbiamo giurato di eliminare Hamas’

“Abbiamo giurato, io stesso ho giurato, di eliminare Hamas. Niente ci fermerà”: lo ha ribadito Benyamin Netanyahu al termine di un incontro con il segretario di stato americano, Antony Blinken. “Il nostro incontro – ha ribadito – è avvenuto poche ore dopo che killer di Hamas avevano assassinato israeliani qua, a Gerusalemme. Gli ho detto: ‘Questo è lo stesso Hamas. Lo stesso Hamas che ha compiuto il terribile massacro del 7 ottobre e lo stesso Hamas che cerca di ucciderci ovunque. Noi continueremo questa guerra – ha detto ancora il premier. – fino a quando raggiungeremo i nostri scopi”.

Fonte: Ansa