Fiamme nella caserma a Tor di Quinto: un carabiniere ferito – Video

Diverse squadre di vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme. Non ancora accertate le cause del rogo

E’ di un carabiniere ferito il bilancio dell’incendio che è divampato all’interno della caserma Salvo D’Acquisto, in zona Tor di Quinto, a Roma. Le fiamme avrebbero interessato una zona di vaste dimensioni nel piano alto della palazzina del nono reggimento dei carabinieri.

Il carabiniere ferito

Un carabiniere è rimasto ferito nell’incendio, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso, è stato trasportato in ospedale. Al momento l’incendio risulterebbe circoscritto, ma ancora non si è fatta luce su cosa possa aver dato vita alle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno riferito come le fiamme si siano propagate anche all’interno di un locale adibito a foresteria.

