Allo Spallanzani vaccinati contro il Covid i primi 5 bambini

Partono le vaccinazioni pediatriche per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni. Hanno tra i 6 e i 9 anni i primi cinque bambini che sono stati vaccinati contro il Covid all’Istituto Spallanzani di Roma. “Il vaccino è sicuro , serve ai bambini, soprattutto ai fragili e a chi vive con i fragili”, ha dichiarato il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. “Oggi nel Lazio saranno vaccinati un migliaio di bambini”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

D’Amato: “Primi bambini vaccinati in Italia”

“Sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi vaccinati in Italia. La somministrazione è avvenuta alle 15”, ha detto ancora l’assessore della giunta Zingaretti. “I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa”. “Saranno un migliaio i bambini vaccinati oggi. Erano previsti 900 reclutati dai pediatri, ma tanti stanno arrivando di spontanea volontà. Il primo vaccinato è un bimbo di 5 anni qui allo Spallanzani e sta bene”, ha aggiunto D’Amato.

Vaia: “I bambini hanno coraggio”

“Oggi siamo i primi in Italia a vaccinare i bambini, abbiamo messo in campo il meglio”, ha affermato il direttore dello Spallanzani. “I bambini sono coraggiosi, stanno reagendo benissimo, molto più degli adulti”. Vaia ha inoltre spiegato che “il vaccino è sicuro serve ai bambini, soprattutto ai fragili e a chi vive con i fragili. Non bisogna utilizzarli dicendo che vanno vaccinati per proteggere gli adulti”. “Mi sono sentito molto più nonno che direttore, quando ho accompagnato i primi cinque nella sala vaccinale. Uno di loro mi ha regalato un biglietto con un disegno di Babbo Natale“, ha concluso il direttore dello Spallazani.

