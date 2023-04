Fano: operaio 28enne morto schiacciato da una pressa

Una terribile tragedia sul lavoro. Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa questa mattina. L’azienda si troverebbe – scrive il Corriere Adriatico – all’interno del distretto industriale nella zona di via Papiria.

Tragedia sul lavoro a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Un operaio di 28 anni è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo. Inutili i tentativi di soccorso. Sul luogo sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Non si hanno ancora ulteriori notizie.

Fonte: Ansa