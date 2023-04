La guerra in Ucraina giunge al 406esimo giorno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia

La guerra in Ucraina giunge al 406esimo giorno. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese, Emmanuel Macron. I due leader, riferisce una nota, hanno ribadito il sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia e discusso l’imminente viaggio in Cina del presidente francese.

Zelensky è arrivato in Polonia: prima visita ufficiale da inizio guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia: lo rende noto la presidenza polacca. Si tratta della prima visita ufficiale del leader ucraino nel Paese dall’inizio della guerra. Dopo un incontro con il presidente Andrzej Duda e con il primo ministro Mateusz Morawiecki, in programma molti appuntamenti bilaterali e multilaterali. Zelensky incontrerà anche imprese polacche, volontari e sindaci delle città confinanti con l’Ucraina e in serata parlerà ai polacchi e agli ucraini ora in Polonia, ha detto l’addetto stampa Sergei Nikiforov.

Kiev, ieri 8 regioni sotto attacco, 4 morti

Quattro persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri, che hanno colpito otto regioni ucraine: lo ha reso noto il ministero della Difesa, come riporta il Kyiv Independent. Nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno bombardato le regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Luhansk e Donetsk. Nel complesso sono stato attaccati 92 insediamenti con diversi tipi di armi, tra cui lanciagranate, mortai, carri armati, sistemi di razzi a lancio multiplo, droni e aerei. Secondo il ministero negli attacchi sono state danneggiate 75 infrastrutture.

Drone ucraino si è schiantato vicino alla centrale di Zaporizhzhia

Un drone ucraino si è schiantato vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, riferisce l’agenzia di stampa russa Ria citando un ufficiale russo, nel giorno in cui il direttore dell’Aiea Rafael Grossi dovrebbe recarsi nella regione russa di Kaliningrad per colloqui sulla sicurezza attorno alla centrale nucleare. Secondo l’ufficiale militare russo citato da Ria, un drone di fabbricazione polacca che pesava più di due chili si è schiantato vicino all’impianto. L’agenzia di stampa non riferisce quando. Grossi spinge per una zona smilitarizzata attorno al più grande impianto nucleare d’Europa, che è stato sottoposto a ripetuti bombardamenti, con la Russia e l’Ucraina che si sono accusate a vicenda di minacciare la sicurezza della centrale.

