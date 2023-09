L’India – uno dei Paesi più giovani la mondo con il 65% della popolazione sotto i 35 anni – si trasformerà entro la fine del secolo in una società dal rapido invecchiamento. Lo prevede lo studio “India ageing report 2023”.

Entro la fine del secolo il 36% degli indiani sarà over 60

Entro la fine del secolo il 36% della popolazione indiana sarà composto da persone sopra i 60 anni. Lo prevede l'”India Ageing Report 2023″, lo studio del United Nations Population Fund, condotto in collaborazione col International Institute for Populstion Sciences, che è stato presentato ieri. Secondo il rapporto attualmente in India vivono 149 milioni di over 60, ovvero il 10,5% della popolazione; entro il 2050 questa quota dovrebbe raddoppiare, salendo a 347 milioni per arrivare,, alla fine del secolo, a toccare un quinto del totale. Le proiezioni dello studio mostrano anche che intorno al 2046 la quota degli anziani supererà quella dei minori di 14 anni. L’India, che oggi è un paese giovane, con il 65% della popolazione sotto i 35 anni, si trasformerà in una società dal rapido invecchiamento.

Fonte: Ansa