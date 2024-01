Emergenza sicurezza in Ecuador: arrestate oltre 3mila persone

Prosegue il piano di sicurezza in Ecuador. Nell’ambito dello stato di emergenza decretato il 9 gennaio e la dichiarazione di “conflitto armato interno”, le forze dell’ordine e di sicurezza dell’Ecuador hanno arrestato 3.387 persone, di cui 237 con l’accusa di terrorismo. Ottenuto il rilascio di 212 agenti di polizia e catturati 34 detenuti evasi.

Nell’ambito del Piano Fenix sulla sicurezza, avviato dopo l’introduzione dello stato di emergenza il 9 gennaio e la dichiarazione di “conflitto armato interno”, le forze dell’ordine e di sicurezza dell’Ecuador hanno arrestato 3.387 persone, di cui 237 con l’accusa di terrorismo. Nel complesso, riferisce la presidenza della repubblica via X, sono state compiute 40.158 operazioni, di cui 88 contro gruppi terroristi, nelle quali sono stati uccisi 5 militanti ed hanno perso la vita anche 2 agenti di polizia.

Inoltre è stata ottenuto il rilascio di 212 agenti di polizia, agenti penitenziari e impiegati amministrativi da varie carceri, e sono stati ricatturati 34 detenuti evasi. Intanto il generale Laura Richardson, titolare del Comando sud delle forze armate statunitensi, durante la sua attuale visita in Ecuador ha esaltato in una intervista al portale di notizie Primicias le prospettive della cooperazione Usa-Ecuador in materia di contrasto della criminalità, con un investimento di 93,4 milioni di dollari per i prossimi 5 anni.

Fonte: Ansa