“C’è ancora domani” da record: 19 candidature ai David

Non si ferma il successo di “C’è ancora domani”, film rivelazione di Paola Cortellesi (al debutto alla regia) e fenomeno anche sulle piattaforme streaming, dove è da pochi giorni disponibile. Il larghissimo consenso ottenuto dal film è certificato anche dalle candidature ai David di Donatello: con 19 totali, “C’è ancora domani” segna un record. A seguire, il candidato all’Oscar “Io Capitano”, di Matteo Garrone, con 15 candidature.

Le candidature ai David di Donatello

I 5 titoli in lizza per il Miglior Film, sono: ‘C’è ancora domani’, ‘Il sol dell’avvenire’, ‘Io Capitano’, ‘La Chimera’ e ‘Rapito’. La cinquina dei candidati al David per la Miglior Regia sono invece: Nanni Moretti per ‘Il sol dell’avvenire’, Matteo Garrone per ‘Io capitano’, Andrea Di Stefano per ‘L’ultima notte di Amore’, Alice Rohrwacher per ‘La chimera’ e Marco Bellocchio per ‘Rapito’.

Al David per la Miglior Attrice Protagonista concorrono: Paola Cortellesi per ‘C’è ancora domani’, Isabella Ragonese per ‘Come pecore in mezzo ai lupi’, Micaela Ramazzotti per ‘Felicità’, Linda Caridi per ‘L’Ultima notte di amore’ e Barbara Ronchi per ‘Rapito’. Mentre in nomination per il David al Miglior Attore Protagonista ci sono: Valerio Mastandrea per ‘C’è ancora domani’, Antonio Albanese per ‘Cento domeniche’, Pierfrancesco Favino per ‘Comandante’, Josh O’Connor per ‘La chimera’ e Michele Riondino per ‘Palazzina Laf’.

La cinquina per il Miglior esordio alla regia vede invece in competizione: Paola Cortellesi per ‘C’è ancora domani’, Giacomo Abbruzzese per ‘Disco Boy’, Micaela Ramazzotti per ‘Felicità’, Michele Riondino per ‘Palazzina Laf’ e Giuseppe Fiorello per ‘Stranizza D’Amuri’.

Per il David alla Migliore Attrice Non Protagonista si sfidano: Emanuela Fanelli per ‘C’è ancora domani’, Romana Maggiora Vergano sempre per il film della Cortellesi, Barbora Bobulova per ‘Il sol dell’avvenire’, Alba Rohrwacher per ‘La chimera’ e Isabella Rossellini sempre per il film di Alice Rohrwacher.

Per il David al Migliore Attore Non Protagonista competono invece: Adriano Giannini per ‘Adagio’, Giorgio Colangeli per ‘C’è ancora domani’, Vinicio Marchioni sempre per il film della Cortellesi, Silvio Orlando per ‘Il sol dell’avvenire’ e Elio Germano per ‘Palazzina Laf’.

Nella cinquina della Miglior Canzone Originale figurano invece: ‘Adagio’ dei Subsonica per il film ‘Adagio’, ‘La vita com’è’ di Brunori Sas per ‘Il più bel secolo della mia vita’, ‘Baby’ (musica di Andrea Farri, testi e interpretazione di Seydou Sarr) per ‘Io Capitano’, ‘O Dj (Don’t give up’) di Liberato per ‘Mixed by Erry’, ‘La mia terra’ di Diodato per ‘Palazzina Laf’.

Per la Migliore Sceneggiatura originale la cinquina è composta da: ‘C’è ancora domani’ (Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi), ‘Il sol dell’avvenire’ (Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella), ‘Io capitano’ (Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, Andrea Tagliaferri), ‘La chimera’ (Alice Rohrwacher), ‘Palazzina Laf’ (Maurizio Braucci, Michele Riondino). Per la Migliore Sceneggiatura Non Originale: ‘Le vele scarlatte’ (Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline), ‘Lubo’ (Giorgio Diritti, Fredo Valla), ‘Misericordia’ (Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta), ‘Mixed by Erry’ (Armando Festa, Sydney Sibilia), ‘Rapito’ (Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli).

Per il David Giovani, assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado, hanno ricevuto la candidatura: ‘C’è ancora Domani’, ‘Comandante’, ‘Io Capitano’, ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ di Claudio Bisio e ‘Stranizza D’Amuri’.

