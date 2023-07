Demoskopika: Italia più cara di Francia, Grecia e Spagna

Il caro prezzi si abbatte sul turismo e secondo le rilevazioni di Demoskopika l’Italia è più colpita rispetto a Francia, Grecia e Spagna.

Caro estate, Italia peggio di Francia, Grecia e Spagna

Il caro prezzi si abbatte sul turismo e secondo le rilevazioni di Demoskopika, che l’ANSA pubblica in anteprima, l’Italia è più colpita rispetto a Francia, Grecia e Spagna. A giugno dell’anno in corso, Il Belpaese fa registrare un incremento dei prezzi strettamente legato al sistema turistico maggiore rispetto ai suoi tradizionali concorrenti europei.

In particolare, la crescita su base tendenziale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) si registra prevalentemente per le voci di spesa incluse nei servizi di trasporto, con un +9,9% rispetto ad un meno significativo incremento della stessa voce per Francia (+6%), Grecia (+1,4%) e, addirittura ad una rilevante flessione della Spagna (-16,1%).

Più che significativa, inoltre, anche l’accelerazione dei prezzi nei servizi ricettivi e della ristorazione (+7,5%), con un differenziale inflazionistico del sistema turistico italiano di +1,9 punti percentuali rispetto alla Francia (+5,6%), di +1,8 punti percentuali rispetto alla Grecia (+5,7%) e di +1,5 punti percentuali rispetto alla Spagna (+6%).

A fare eccezione, infine, la classe di prodotto comprendente i servizi ricreativi e culturali (musei, parchi divertimento, eventi culturali, etc.) con l’Italia che registra un incremento del 3,6% superiore alla Grecia (+3,3%) ma minore a Francia (+4,8%) e Spagna (+4%).

