Papa Francesco ha inviato un messaggio di vicinanza alla popolazione colpita dagli incendi, dai nubifragi e da altri eventi meteo estremi in Grecia e in Italia.

Papa su incendi in Grecia: “Rinnovare sforzi nella cura del creato”

Papa Francesco è “profondamente preoccupato” per la minaccia alla vita e per i danni causati dai diffusi incendi in varie zone della Grecia, “a seguito dell’attuale ondata di calore che colpisce numerosi Paesi europei”. Lo scrive in un telegramma il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato – a nome del Santo Padre – a mons. Petros Stefànou, presidente della Conferenza episcopale della Grecia. Il Pontefice assicura la “vicinanza spirituale e prega in modo particolare” per i vigili del fuoco e il personale di emergenza all’opera. “I rischi per la nostra casa comune, esacerbati dall’attuale crisi climatica, spingano tutte le persone a rinnovare i propri sforzi nella cura del dono del creato, per il bene delle generazioni future”, conclude il Papa.

Papa: “Porre in atto sforzi coraggiosi contro i cambiamenti climatici”

“Affettuosa vicinanza alle popolazioni” colpite dai nubifragi e degli incendi di questi giorni, che “evidenziano la necessità di porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e proteggere responsabilmente il creato, prendendosi cura della casa comune”. Così Papa Francesco in un telegramma il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato – a nome del Santo Padre – al card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Il Pontefice invoca “conforto per quanti soffrono le conseguenze di così gravi disastri” e “apprezzamento per quanti si sono prodigati generosamente nei soccorsi, in particolare i vigili del fuoco”.

Fonte: AgenSIR