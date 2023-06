Cuba: 5 morti per il maltempo a Camaguey

La scarsa visibilità causata dalle piogge battenti ha contribuito ad un incidente ferroviario in cui due persone sono decedute

E’ salito a tre il numero dei morti per l’ondata di maltempo che ha colpito le regioni orientali di Cuba da una settimana, mentre la scarsa visibilità causata dalle piogge battenti ha contribuito ad un incidente ferroviario in cui due persone sono decedute.

I soccorsi a Cuba

Le autorità cubane sono impegnate nei soccorsi alle popolazioni che abitano le regioni dell’est cubano dove, dopo la grave siccità degli ultimi mesi, ora intense piogge hanno causato allagamenti e danni alle abitazioni, con la morte per annegamento di tre persone. Le ultime due vittime, riferisce l’agenzia di stampa cubana Acn, sono state rinvenute dalla Protezione civile di Camaguey.

Si tratta di due uomini di 56 e 67 anni, che sono stati sopraffatti dalle acque. Nella provincia di Holguín, segnala l’agenzia, complice la visibilità ridotta per un temporale, un treno non ha potuto utilizzare in tempo il sistema frenante ed ha travolto due uomini che apparentemente erano sdraiati sui binari, e che ora si sta cercando di identificare.

Fonte: Ansa