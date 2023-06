A Villa San Martino la funzione religiosa per Silvio Berlusconi

In questa settimana niente votazioni nell'Aula della Camera. Ci sarà un registro per le condoglianze per Silvio Berlusconi all'Eurocamera

E’ prevista una piccola funzione religiosa nella cappella di Villa San Martino ad Arcore, dove in mattinata si sono radunati i familiari e gli amici più stretti di Silvio Berlusconi. Tra gli altri, è stato visto entrare nella storica residenza dell’ex premier anche un sacerdote.

Marcello Dell’Utri è arrivato poco prima delle 12 a Villa San Martino. Nella residenza dell’ex premier ad Arcore, dove ieri è stato portato il feretro, sono presenti anche i familiari e alcuni tra gli amici più stretti.

Questa settimana niente votazioni in Aula alla Camera

In questa settimana niente votazioni nell’Aula della Camera. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo che ieri, nell’immediatezza della morte di Silvio Berlusconi, era stato deciso su richiesta del gruppo di Fi di non tenere seduta dell’Assemblea fino a domani. Giovedì alle 14 si terrà la discussione generale sulle mozioni relative alle pensioni minime.

Registri di cordoglio nelle sedi diplomatiche

Nelle sedi diplomatiche italiane, dove stanno giungendo innumerevoli messaggi e attestati di stima per la figura di Silvio Berlusconi, verranno aperti libri di cordoglio. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

Al Pe un registro per le condoglianze per Silvio Berlusconi

Ci sarà un registro per le condoglianze e per chi vuole esprimere un suo pensiero in queste ore a Silvio Berlusconi all’Eurocamera. All’ingresso della Plenaria è stato istituito un banchetto dove, accanto ad una foto dell’ex premier, il registro verrà posizionato. Il primo a firmarlo sarà la presidente del Pe Roberta Metsola, in occasione della commemorazione che è stata organizzata proprio fuori all’Aula della Plenaria e che vedrà, tra gli altri, anche la partecipazione del capogruppo del Ppe Manfred Weber e del ministro per gli Affari europei, la Coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Metsola: “Storia giudicherà Berlusconi ma lascia il segno

“Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell’Italia. Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l’uomo ha lasciato il segno”. Lo ha detto la presidente del Pe Roberta Metola alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi, davanti alla Plenaria. Metsola è stata la prima a firmare il registro delle condoglianze all’ingresso dell’Aula.

Gentiloni rappresenterà Commissione Ue a funerali Berlusconi

Su richiesta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni rappresenterà l’esecutivo Ue ai funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che si svolgeranno domani a Milano. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. Von der Leyen si trova attualmente in America Latina per una visita ufficiale di alcuni giorni che la sta portando in diversi Paesi della regione.

Fonte: Ansa