Colorado: polizia uccide il 14enne afroamericano Jor’Dell Richardson

Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino afroamericano. Jor’Dell Richardson è stato colpito all’addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado, dove secondo gli agenti aveva rubato delle sigarette elettroniche con degli amici, lo scorso 1 giugno.

La pubblicazione dei video ripresi dalle bodycam dei poliziotti, riportano i media americani, ha rivelato che il ragazzino ha cercato di fuggire ma è stato bloccato da uno degli agenti. Poco dopo è arrivato un altro poliziotto che lo ha minacciato di sparargli e poi ha premuto il grilletto. A nulla sono servite le implorazioni del 14enne.

6/1/23: Jor’Dell Da’Shawn Richardson, 14, had a pellet gun on him. Aurora, CO police gang unit executed him with a close range kill shot to his stomach seconds after making contact. Aurora PD has a problematic history of killing people.https://t.co/OguNt65ghb pic.twitter.com/VtwBzqMLAb

— IncarcerNation (@IncarcerNation) June 11, 2023