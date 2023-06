Ucraina, Aiea: “Preoccupa il livello dell’acqua di Zaporizhzhia”

L’esercito ucraino ha liberato un altro villaggio nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha annunciato su Telegram la viceministra della Difesa, Hanna Malyar. Si tratta del villaggio di Storozhevoe, il quarto riconquistato dopo quelli di Blagodatnoye, Neskuchne e Makarovka. “La bandiera nazionale sventola di nuovo su Storozhevoe, e questo sarà il caso di ogni insediamento fino a quando non libereremo l’intera terra ucraina”, ha scritto oggi Malyar.

Aiea: “Preoccupa la discrepanza del livello d’acqua di Zaporizhzhia”

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha chiesto un accesso più ampio intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per verificare una “discrepanza significativa” nei dati sul livello dell’acqua presso la diga di Kakhovka utilizzata per raffreddare i reattori dell’impianto: lo afferma il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato sul sito dell’agenzia. Gli esperti dell’Aiea “hanno bisogno di accedere a un sito vicino” alla centrale di Zaporizhzhia “per chiarire il motivo di una discrepanza significativa tra le diverse misurazioni del livello del bacino idrico che fornisce l’acqua per raffreddare i sei reattori e il deposito di combustibile esaurito della struttura”, scrive Grossi nella nota.

Kiev: “Russi saccheggiano i villaggi allagati vicino Kherson”

Nei territori occupati nella regione di Kherson l’esercito russo sta saccheggiando i villaggi allagati a seguito della distruzione della diga di Kakhovskaya. La denuncia – come riporta l’agenzia Unian – arriva dal Centro di resistenza nazionale. “Ora l’acqua alta sta iniziando a ritirarsi – si legge sul sito – e la gente del posto vuole tornare a casa. Tuttavia i russi hanno chiuso l’ingresso a questi villaggi e stanno saccheggiando le case”. Secondo il Centro di resistenza nazionale, nel villaggio di Velyka Kardashinka nel distretto di Skadovsky, “i russi stanno saccheggiando anche le case dove sono rimaste le persone” mentre a Golya Prystan hanno bloccato le persone in una scuola locale, sequestrando i passaparti e impedendo loro di tornare a casa.

Fonte: Ansa