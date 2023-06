Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso “pieno sostegno e solidarietà” e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia nel suo messaggio di congratulazioni inviato al presidente Vladimir Putin in occasione del Russia Day.

Kim scrive a Putin e promette “Legami strategici più forti”

Kim ha affermato che le relazioni amichevoli tra il Nord e la Russia sono una “preziosa risorsa strategica” e il suo Paese si adopererà per sviluppare con ogni sforzo tali legami di cooperazione, ha riferito l’agenzia statale Kcna.

Il Russia Day è la giornata dedicata all’adozione della Dichiarazione di sovranità statale della Repubblica socialista federativa sovietica russa (Rsfsr) del 12 giugno 1990, la cui approvazione da parte del Primo Congresso dei deputati del popolo segnò l’inizio della riforma costituzionale dello stato sovietico russo. Il leader del Nord ha affermato “la sua volontà di impegnarsi per una più stretta cooperazione strategica tra la Corea del Nord e la Russia”, ha continuato la Kcna nel suo dispaccio. Kim ha affermato che la lotta del popolo russo per contrastare la mossa delle “forze ostili per privare Mosca della sua sovranità e sicurezza” è entrata in una “nuova fase decisiva” e il popolo nordcoreano sta estendendo il suo “pieno sostegno e solidarietà” alla Russia.

Il messaggio di Kim ha ribadito il supporto del Nord alla Russia nella sua guerra all’Ucraina: Pyongyang ha descritto il conflitto come uno “per procura” degli Usa finalizzato a distruggere Mosca e, a tal proposito, ha condannato gli aiuti militari occidentali a Kiev. Infine, il Nord ha rafforzato i suoi stretti legami con la Russia nonostante la condanna internazionale per l’aggressione ai danni dell’Ucraina, tra le accuse secondo cui Pyongyang avrebbe anche fornito armi a Mosca.

Fonte: Ansa