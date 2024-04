Il Canada brucia: si teme un’altra estate catastrofica

Il Canada teme un’altra estate “catastrofica” a causa degli incendi. I roghi sono oltre 170, molti dei quali dolosi. Lo scorso anno il Paese ha vissuto la peggiore stagione degli incendi della sua storia. Con la morte di otto vigili del fuoco e lo sfollamento di 230.000 persone.

Il Canada devastato dagli incendi, rischio evacuazioni

Il Canada occidentale, un’area colpita da un’estrema siccità che l’anno scorso ha visto la peggiore stagione degli incendi nella storia del Paese, è di nuovo vittima delle fiamme. Molti degli incendi sono scoppiati proprio negli ultimi giorni e il governo teme un’altra estate “catastrofica”.

In British Columbia i vigili del fuoco si stanno concentrando sulla regione centrale del Cariboo, dove un incendio doloso si è diffuso rapidamente durante il fine settimana ed è ora considerato fuori controllo, con le autorità che hanno avvertito i residenti di tenersi pronti a evacuare la zona se necessario. Più di 110 incendi sono attivi in tutta l’area, mentre altri 66 sono in corso nella vicina Alberta. La stagione degli incendi del 2023 ha visto la morte di otto vigili del fuoco e lo sfollamento di 230.000 persone.

Fonte: Ansa