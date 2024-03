Brescia: una preghiera per le vittime del Covid

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, l’amministrazione comunale di Brescia ha organizzato un momento di raccoglimento e preghiera presso il Cimitero cittadino

Brescia non dimentica né vuole dimenticare le tante persone uccise dal virus Covid-19 nelle prime settimane di quella che poi si rivelò essere una pandemia globale. Per tale motivo, l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di raccoglimento e preghiera per le vittime e i loro familiari al Cimitero cittadino di Vantiniano.

Vittime Covid-19: Brescia, preghiera al Cimitero Vantiniano

Per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse a causa della pandemia e in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, l’amministrazione comunale di Brescia ha organizzato per il pomeriggio di lunedì 18 marzo, alle 17:00, un momento di raccoglimento e memoria al Cimitero Vantiniano.

Oltre alla sindaca Laura Castelletti, sarà presente il vescovo diocesano, mons. Pierantonio Tremolada. Poiché l’orario non permetterà a tutti di partecipare alla commemorazione, il vicario generale mons. Gaetano Fontana, su indicazione dell’Amministrazione comunale, ha invitato i parroci delle parrocchie cittadine a suonare le campane con i rintocchi di carattere funebre alle 16.55.

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici espongono le bandiere a mezz’asta.

Fonte: AgenSIR