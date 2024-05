Bus precipitato in un dirupo sulle Ande del Perù

Un autobus è caduto in un dirupo nella regione montuosa di Ayacucho, in Perù. Drammatico il bilancio dei morti: almeno 16. Il mezzo trasportava più di 40 passeggeri sulle Ande, dove simili tragedie non sono rare.

Ennesima tragedia sulle strade tortuose strette e senza protezioni delle Ande peruviane. Un autobus con 40 passeggeri è uscito di strada ed è precipitato in un dirupo. Uccise dall’impatto almeno 16 persone. Secondo il Ministero dei Trasporti locale, nel 2023 il Perù ha registrato un totale di 3.138 vittime per incidenti stradali a causa delle cattive condizioni del manto stradale.

Perù: bus cade in un burrone, almeno 16 morti

Almeno 16 persone sono morte in Perù quando un autobus è caduto in un dirupo nella regione montuosa di Ayacucho, hanno detto le autorità locali. Il mezzo trasportava più di 40 passeggeri sulle Ande, dove simili tragedie non sono rare. Funzionari locali hanno spiegato che 13 corpi sono già stati recuperati, mentre altri tre sono ancora sotto la carcassa del bus. L’incidente è avvenuto martedì mattina, presto mentre il mezzo partito da Lima alla città su un tratto a zigzag dell’autostrada Libertadores, ha riferito in un comunicato il Ministero della Salute peruviano. L’autobus si è ribaltato ed è rotolato giù per un pendio, atterrando a muso in giù.

Tali incidenti sono frequenti in Perù, spesso a causa della velocità eccessiva tenuta degli automobilisti su strade in cattive condizioni di manutenzione. Il 30 aprile almeno 25 persone sono morte dopo che un bus è caduto in un burrone nella regione di Cajamarca. Secondo il Ministero dei Trasporti locale, nel 2023 il Perù ha registrato un totale di 3.138 vittime per incidenti stradali. Secondo i dati ufficiali il 70% di essi sono dovuti a fattori umani, come l’incompetenza o l’affaticamento del conducente.

